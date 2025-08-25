Борис Беккер — о Медведеве: ему нужна помощь специалистов

Где-то Даня перегнул палку и вывел из себя соперника. Однако Медведев часто так делает, и не для того, чтобы навредить оппоненту, а чтобы завести себя. В какой-то момент Даня нашёл игру и практически перевернул ход матча. Сейчас ему не хватает победной практики. Но и соперник был очень неудобный. Обидно. Даня проходит через серьёзное испытание. Думаю, надо меняться и находить другие пути, чтобы вытаскивать матчи. Ощущение, что Даня всегда должен противостоять всему миру. Это не тот путь, нужно быть поспокойнее и требовательнее к себе в некоторых вещах«, — приводит слова Весниной “Чемпионат”.