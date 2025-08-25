Борис Беккер — о Медведеве: ему нужна помощь специалистов

Немецкий теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер назвал публичной истерикой поведение Даниила Медведева в первом матче Открытого чемпионата США.
«Назовем это “публичной истерикой”. Думаю, ему нужна помощь специалистов», — написал Беккер на своей странице в соцсетях.
Реакцию россиянина также прокомментировала российская теннисистка и победительница Олимпийских игр — 2016 в парном разряде Елена Веснина.
"Матч Даниила с Бонзи складывалась совсем не так, как я ожидала. Думала, будет равная борьба. Однако Даня в своём стиле смог развернуть этот матч. Где-то пришлось поспорить с судьёй, но он завёл публику, которая уже пожалела, что купила билеты на эту игру. Но потом все поняли, что вот — тот Медведев, которого любят. Он зажёг публику US Open. Люди просто вскакивали с мест и поддерживали Даниила.
Где-то Даня перегнул палку и вывел из себя соперника. Однако Медведев часто так делает, и не для того, чтобы навредить оппоненту, а чтобы завести себя. В какой-то момент Даня нашёл игру и практически перевернул ход матча. Сейчас ему не хватает победной практики. Но и соперник был очень неудобный. Обидно. Даня проходит через серьёзное испытание. Думаю, надо меняться и находить другие пути, чтобы вытаскивать матчи. Ощущение, что Даня всегда должен противостоять всему миру. Это не тот путь, нужно быть поспокойнее и требовательнее к себе в некоторых вещах«, — приводит слова Весниной “Чемпионат”.
Напомним, 24 августа стартовал один из турниров «Большого шлема» — Открытый чемпионат США (US Open). В 1/64 финала россиянин Даниил Медведев встречался с Бенджамином Бонзи. Матч завершился за 3 часа 44 минуты со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6 в пользу француза.
Инцидент произошел в третьем сете, когда после первой подачи француза в сетку один из фотографов выбежал на корт, решив, что матч подошел к концу. Судья поединка вернул французу первую подачу, что вызвало недовольство Медведева. Россиянин вступил в спор с арбитром, обвинив его в стремлении поскорее закончить матч. Трибуны поддержали Медведева, освистав судью.
Отметим, Медведев завершил выступление в первом круге в третий раз подряд на турнирах «Большого шлема». Ранее теннисист проиграл еще на Уимблдоне и «Ролан Гарросе».