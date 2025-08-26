Мирра Андреева разгромила американку в первом матче на US Open

5-я ракетка мира Андреева встречалась с полуфиналисткой Монтеррея американкой Алисией Паркс, которая занимает 56-е место в мировом рейтинге. Россиянка одержала победу в двух сетах со счетом 6:0, 6:1. Теннисистки провели на корте 55 минут.
В следующем круге Андреева сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой, которая в первом круге прошла Чжу Линь из Китая. Счет личных встреч между Андреевой и Потаповой 1−1. Последний раз спортсменки встречались на корте в 2023 году на турнире в Берлине, где победу одержала 18-летняя Андреева.
Напомним, в конце июля Мирра Андреева получила травму в матче третьего круга на турнире категории WTA 1000 в Монреале и была вынуждена пропустить соревнования в Цинциннати.
Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат США завершится в Нью-Йорке 6 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет рекордные в истории тенниса $90 млн. Победитель в женском и мужском одиночных разрядах получит $5 млн, финалист — $2,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. В прошлогоднем финале она обыграла Джессику Пегулу из США.