Мирра Андреева разгромила американку в первом матче на US Open

Первая ракетка России Мирра Андреева одержала уверенную победу в матче первого круга Открытого чемпионата США.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

5-я ракетка мира Андреева встречалась с полуфиналисткой Монтеррея американкой Алисией Паркс, которая занимает 56-е место в мировом рейтинге. Россиянка одержала победу в двух сетах со счетом 6:0, 6:1. Теннисистки провели на корте 55 минут.

В следующем круге Андреева сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой, которая в первом круге прошла Чжу Линь из Китая. Счет личных встреч между Андреевой и Потаповой 1−1. Последний раз спортсменки встречались на корте в 2023 году на турнире в Берлине, где победу одержала 18-летняя Андреева.

Напомним, в конце июля Мирра Андреева получила травму в матче третьего круга на турнире категории WTA 1000 в Монреале и была вынуждена пропустить соревнования в Цинциннати.

Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат США завершится в Нью-Йорке 6 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет рекордные в истории тенниса $90 млн. Победитель в женском и мужском одиночных разрядах получит $5 млн, финалист — $2,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. В прошлогоднем финале она обыграла Джессику Пегулу из США.

