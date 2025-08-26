Ричмонд
Хачанов и Рублев стартовали с побед на US Open

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев одержали победы в своих матча первого круга Открытого чемпионата США.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Первая ракетка России Хачанов встречался с представителем США Нишешем Басаваредди, который занимает 104-е место в мировом рейтинге. Хачанов одержал победу в четырех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:1. Спортсмены провели на корте 3 часа 9 минут.

В следующем круге Карен Хачанов сыграет против Камиля Майхшака из Польши.

В другом матче дня Андрей Рублев также вышел во второй круг US Open. Россиянин в первом раунде обыграл 124-ю ракетку мира Дино Прижмича из Хорватии. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут.

За выход в третий круг Рублев поборется с представителем США Тристаном Бойером.

Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат США завершится в Нью-Йорке 6 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет рекордные в истории тенниса $90 млн. Победитель в женском и мужском одиночных разрядах получит $5 млн, финалист — $2,5 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале был сильнее Тейлора Фрица из США.

