45-летняя Винус Уильямс проиграла в первом круге US Open

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс проиграла Каролине Муховой из Чехии (3:6, 6:2, 1:6) в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. За это время старшая из сестер Уильямс сделала четыре эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Муховой семь подач навылет, две двойные ошибки и 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

Винус Уильямс попала в основную сетку благодаря специальному приглашению (wild card) от организаторов соревнований. 45-летняя американка стала самой возрастной участницей US Open с 1981 года. Она четырежды выигрывала этот турнир: дважды в одиночном разряде (2000, 2001) и дважды — в парном (1999, 2009).

«Для меня возвращение на корт — это шанс сыграть более здоровой. Когда играешь нездоровой, у тебя все мысли об этом. Это не только физическое состояние. И приятно, что сейчас я свободнее. Я играла с ней в 2020-м, и мне было так неприятно. У меня были сильные боли. По сравнению с нынешним состоянием — это день и ночь. И я благодарна за возможность сыграть, когда я чувствую себя лучше, когда у меня есть реальный шанс. Во время подготовки к возвращению у меня не было выходных. Я не ходила ужинать, не встречалась с друзьями. Три месяца я только тренировалась. И после каждого проигранного матча старалась стать лучше», — сказала Винус Уильямс после матча.

В июле этого года Уильямс провела первый матч в одиночном разряде после 16-месячной паузы, обыграв на турнире в Вашингтоне 54-ю ракетку мира американку Питон Стирнс (6:3, 6:4). В рамках подготовки к US Open она провела еще два матча, проиграв Магдалене Френх из Польши (2:6, 2:6) и Джессике Бузас Манейро (4:6, 4:6) из Испании. На данный момент Винус Уильямс занимает 602-е место в одиночном рейтинге WTA.

Во втором круге Мухова, являющаяся 13-й ракеткой мира, сыграет с победительницей матча между румынкой Сораной Кырстя и аргентинкой Соланой Сьеррой.

US Open завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Джессику Пегулу (7:5, 7:5).

