45-летняя Винус Уильямс проиграла в первом круге US Open

«Для меня возвращение на корт — это шанс сыграть более здоровой. Когда играешь нездоровой, у тебя все мысли об этом. Это не только физическое состояние. И приятно, что сейчас я свободнее. Я играла с ней в 2020-м, и мне было так неприятно. У меня были сильные боли. По сравнению с нынешним состоянием — это день и ночь. И я благодарна за возможность сыграть, когда я чувствую себя лучше, когда у меня есть реальный шанс. Во время подготовки к возвращению у меня не было выходных. Я не ходила ужинать, не встречалась с друзьями. Три месяца я только тренировалась. И после каждого проигранного матча старалась стать лучше», — сказала Винус Уильямс после матча.