Джокович призвал Серену Уильямс возобновить карьеру

За карьеру Серена Уильямс выиграла 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде — больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка. В Лондоне в 2012 году она победила в финале одиночного разряда Марию Шарапову, а еще три раза она побеждала в парном разряде вместе со старшей сестрой Винус.