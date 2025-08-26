Ричмонд
Джокович призвал Серену Уильямс возобновить карьеру

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович призвал возобновить карьеру американку Серену Уильямс, которая является экс-первой ракеткой мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Новак Джокович отреагировал на появление 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс в Ньюпорте на церемонии введения в Международный зал славы российской теннисистки Марии Шараповой.

«Видеть Серену всегда приятно, мы скучаем. Кстати, она официально не закончила карьеру. Так что я бросаю ей вызов. Серена, возвращайся в тур в следующем году», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Серене Уильямс в сентябре исполнится 44 года. Она начала профессиональную карьеру в октября 1995 года на турнире WTA в Квебеке в возрасте 14 лет. Последний на данный момент матч Серена провела 2 сентября 2022 года, когда проиграла в матче третьего круга US Open Айле Томлянович.

За карьеру Серена Уильямс выиграла 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде — больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка. В Лондоне в 2012 году она победила в финале одиночного разряда Марию Шарапову, а еще три раза она побеждала в парном разряде вместе со старшей сестрой Винус.

