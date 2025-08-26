«Устал стирать банданы». Рублев — о прическе как у Марата Сафина



— Нет, просто, честно, я уже два месяца без перерыва езжу, летаю, точнее. С Галле, получается, я как минимум не был дома, и я задолбался стирать банданы. Они накапливались по 20 штук, и ты такой типа, ладно, завтра, завтра, и уже их 30. Ты этот один день находишь, чтобы их постирать, стираешь, потому что их нельзя в стиральной машинке стирать, нужно вручную. Постирал, и потом думаешь, лучше вообще в них играть не буду, чтобы всё не стирать, только матч уже тогда, ну и все, и поэтому…