«Устал стирать банданы». Рублев — о прическе как у Марата Сафина

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал почему иногда ходит с хвостиком на тренировках.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, перед грунтовой частью сезона в команду к Андрею Рублеву вошел экс-первая ракетка мира и победитель двух турниров «Большого шлема» Марат Сафин.

— Я хочу спросить про прическу, которую сейчас все постят.


— Хвостик? Или что?

— Да, сравнивают тебя с Маратом, когда он играл с такой прической. Это какой-то был специальный ход?


— Нет, просто, честно, я уже два месяца без перерыва езжу, летаю, точнее. С Галле, получается, я как минимум не был дома, и я задолбался стирать банданы. Они накапливались по 20 штук, и ты такой типа, ладно, завтра, завтра, и уже их 30. Ты этот один день находишь, чтобы их постирать, стираешь, потому что их нельзя в стиральной машинке стирать, нужно вручную. Постирал, и потом думаешь, лучше вообще в них играть не буду, чтобы всё не стирать, только матч уже тогда, ну и все, и поэтому…

— Но тебе так чуть-чуть льстит все-таки, что тебя считают молодым Маратом Сафиным?


— Ну прикольно, приятно, чего нет, Марат классный, офигенный, красавчик, — сказал Рублев в интервью проекту «Больше!».

Ранее Рублев успешно стартовал на US Open, который проходит в Нью-Йорке и завершится 7 сентября. В матче первого круга он обыграл 124-ю ракетку мира Дино Прижмича из Хорватии. За выход в третий раунд турнира с призовыми в $90 млн Рублев поборется с представителем США Тристаном Бойером.

