Мирра Андреева сыграет с американкой в третьем круге US Open

5-я ракетка мира Андреева встречалась с соотечественницей Анастасией Потаповой, которая располагается на 53-м месте в мировом рейтинге. Андреева одержала победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут.
Напомним, Потапова пропустила Уимблдон из-за травмы и после пока не смогла выйти на прежний уровень. В интервью проекту «Больше!» она говорила, что психологически находится не в лучшей форме.
В третьем круге 18-летняя Андреева, которая впервые дошла до этой стадии на US Open, встретится с первой ракеткой мира в парном разряде Тэйлор Таунсенд из США.
В другом матче дня 20-я ракетка мира Людмила Самсонова не смогла преодолеть барьер второго раунда US Open. Она уступила Присцилле Хон из Австралии, которая располагается на 126-й строчке в рейтинге WTA, в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат США завершится в Нью-Йорке 7 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет рекордные в истории тенниса $90 млн. Победитель в женском и мужском одиночных разрядах получит $5 млн, финалист — $2,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. В прошлогоднем финале она обыграла Джессику Пегулу из США.