Соболенко обыграла россиянку и вышла в третий круг US Open

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси одержала победу в матче второго круга Открытого чемпионата США.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Соболенко встречалась с 67-й ракеткой мира россиянкой Полиной Кудерметовой. Матч завершился победой теннисистки из Беларуси в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты.

27-летняя Соболенко в этом сезоне выиграла 19 из 20 тай-брейков и опережает по этому показателю всех соперниц в туре.

— Вас уже прозвали «Арина Тайбрейколенко». В этом сезоне вы выиграли 19 из 20 тай‑брейков — больше, чем любая другая теннисистка. Почему вы так хороши в самые ключевые моменты?

— Честно говоря, не знаю. Стараюсь оставаться агрессивной и бороться за каждое очко. Я понимаю, что любое очко может стать переломным в сете, поэтому держусь и играю активно, — сказала Соболенко в интервью на корте.

В третьем круге первая ракетка мира и действующая чемпионка US Open Соболенко сыграет против победительницы турнира в Вашингтоне Лейлы Фернандес из Канады, которая занимает 30-е место в рейтинге WTA.

Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат США завершится в Нью-Йорке 7 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет рекордные в истории тенниса $90 млн. Победитель в женском и мужском одиночных разрядах получит $5 млн, финалист — $2,5 млн.


