Стал известен размер штрафа Медведева за скандал на US Open

Напомним, 13-я ракетка мира Даниил Медведев уступил французу Бенжамену Бонзи в первом раунде US Open в пяти сетах со счетом 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6.
В третьем сете на матчболе Бонзи при счете 5:4 в пользу француза фотограф выбежал на корт, ошибочно полагая, что матч закончился. Судья на вышке из-за помехи и возникшей паузы вернул Бонзи первую подачу, которую он ранее не попал, что вывело Медведева из себя. Он вступил в перепалку с арбитром и начал подзадоривать трибуны, которые не утихали больше пяти минут, устроив громкий гул в адрес судьи.
После матча Медведев сломал ракетку на корте о скамейку.
Как сообщает ESPN, Медведев будет оштрафован на $42,5 тысяч. $30 тысяч теннисист заплатит за неспортивное поведение и еще $12,5 за сломанную ракетку.
Медведев впервые с 2017 года вылетел в первом круге US Open. В 2021 году он стал чемпионом турнира, обыграв в финале серба Новака Джоковича. Спустя несколько месяцев после этого успеха россиянин возглавил мировой рейтинг. Еще дважды Медведев выходил в финал Открытого чемпионата США — в 2019 году он уступил испанцу Рафаэлю Надалю, а в 2023 году его обыграл Джокович.