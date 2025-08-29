Ричмонд
Рахимова проиграла экс-россиянке Касаткиной во 2-м круге US Open

Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла австралийке Дарье Касаткиной (6:2, 4:6, 7:5) во втором круге Открытого чемпионата США (US Open).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Матч против 18-й ракетки мира продолжался 2 часа 24 минуты. Рахимова не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету Касаткиной три эйса, семь двойных ошибок и 8 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

«Никогда еще не чувствовала себя хуже после матча, чем сейчас. Я очень разочарована в себе и в том, как я справилась с давлением в конце третьего сета. Однако теннис бывает жестоким, а мне нужно идти дальше, как бы тяжело и больно не было в моменте. Спасибо всем за поздравления, добрые пожелания и слова», — написала Рахимова в своем телеграм-канале после матча.

В день игры Рахимова отметила свой 24-й день рождения. Россиянка осталась в шаге от выхода в третий круг и повторения лучшего результата на US Open, которого она добилась в 2021 году. С тех пор Рахимова на турнире Большого шлема в Нью-Йорке трижды вылетала в первом круге.

В третьем круге Касаткина сыграет с экс-первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, которая накануне обыграла американку Хейли Баптист (6:3, 6:1).

В марте 2025 года Касаткина объявила о том, что она будет выступать за Австралию. Ранее 28-летняя уроженка Тольятти выступала под российским флагом и долгое время была первой ракеткой России.

US Open завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Джессику Пегулу (7:5, 7:5).

