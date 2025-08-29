Рахимова проиграла экс-россиянке Касаткиной во 2-м круге US Open

«Никогда еще не чувствовала себя хуже после матча, чем сейчас. Я очень разочарована в себе и в том, как я справилась с давлением в конце третьего сета. Однако теннис бывает жестоким, а мне нужно идти дальше, как бы тяжело и больно не было в моменте. Спасибо всем за поздравления, добрые пожелания и слова», — написала Рахимова в своем телеграм-канале после матча.