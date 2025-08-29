Александр Бублик повторил свой лучший результат на US Open

Бублик вышел в третий круг US Open и повторил свой лучший результат на турнире, которого он добился в 2019 году. Его следующим соперником станет 14-я ракетка мира американец Томми Пол, который в пятисетовом поединке обыграл португальца Нуну Борхеса (7:6, 6:3, 5:7, 5:7, 7:5). Счет в личных встреча — 5−1 в пользу Пола.