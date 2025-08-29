Ричмонд
Александр Бублик повторил свой лучший результат на US Open

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик обыграл австралийца Тристана Скулкейта (6:3, 6:3, 6:3) во втором круге Открытого чемпионата США (US Open).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Матч против 96-й ракетки мира продолжался 1 час 45 минут. Бублик сделал 16 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. На счету Скулкейта пять эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-поинта.

Бублик вышел в третий круг US Open и повторил свой лучший результат на турнире, которого он добился в 2019 году. Его следующим соперником станет 14-я ракетка мира американец Томми Пол, который в пятисетовом поединке обыграл португальца Нуну Борхеса (7:6, 6:3, 5:7, 5:7, 7:5). Счет в личных встреча — 5−1 в пользу Пола.

Александр Бублик родился в Гатчине (Ленинградская область) и до 2016 года выступал за Россию, после чего начал выступать за Казахстан. На данный момент 28-летний теннисист занимает 25-е место в одиночном рейтинге ATP.

US Open завершится 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл американца Тейлора Фрица (6:3, 6:4, 7:5).

