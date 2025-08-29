Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сафиуллин проиграл канадцу Оже-Альяссиму во втором круге US Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл Феликсу Оже-Альяссиму (1:6, 6:7, 6:7) во втором круге Открытого чемпионата США (US Open).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Матч против 27-й ракетки мира продолжался 2 часа 57 минут. Сафиуллин выполнил четыре эйса, допустил девять двойных ошибок и реализовал один из семи брейк-пойнтов. Оже-Альяссим сделал 14 эйсов при пяти двойных ошибках и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов.

В третьем круге Оже-Альяссим сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии, который обыграл британца Джейкоба Фернли (6:4, 6:4, 6:4).

Сафиуллин третий год подряд не может пройти барьер второй круга на US Open. Его наилучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг прошлогоднего Уимблдона. 28-летний россиянин занимает 94-е место в одиночном рейтинге ATP.

После вылета Сафиуллина единственным представителем России в мужской сетке US Open остался Андрей Рублев. В третьем круге он сыграет со 173-й ракеткой мира Коулменом Вонгом из Гонконга.

US Open завершится 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл американца Тейлора Фрица (6:3, 6:4, 7:5).

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше