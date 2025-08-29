Сафиуллин проиграл канадцу Оже-Альяссиму во втором круге US Open

Матч против 27-й ракетки мира продолжался 2 часа 57 минут. Сафиуллин выполнил четыре эйса, допустил девять двойных ошибок и реализовал один из семи брейк-пойнтов. Оже-Альяссим сделал 14 эйсов при пяти двойных ошибках и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов.
В третьем круге Оже-Альяссим сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии, который обыграл британца Джейкоба Фернли (6:4, 6:4, 6:4).
Сафиуллин третий год подряд не может пройти барьер второй круга на US Open. Его наилучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг прошлогоднего Уимблдона. 28-летний россиянин занимает 94-е место в одиночном рейтинге ATP.
После вылета Сафиуллина единственным представителем России в мужской сетке US Open остался Андрей Рублев. В третьем круге он сыграет со 173-й ракеткой мира Коулменом Вонгом из Гонконга.
US Open завершится 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл американца Тейлора Фрица (6:3, 6:4, 7:5).