Шнайдер и Андреева вышли во 2-й раунд US Open в парном разряде

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли во второй раунд Открытого чемпионата США в парном разряде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В первом раунде россиянки, получившие пятый номер посева, обыграли Хэрриет Дарт (Великобритания) и Юлию Путинцеву (Казахстан) со счетом 6:1, 6:2. Матч продлился 57 минут.

Во втором круге турнира Шнайдер и Андреева сыграют с победительницами встречи Хейли Баптист/Уитни Осуйве (обе — США) — Сторм Хантер/Дезире Кравчик (Австралия / США).

Ранее Шнайдер завершила борьбу в одиночном разряде на стадии первого раунда, Андреева пробилась в третий круг.

Андреева и Шнайдер образовали пару прошлым летом перед Олимпиадой-2024. В Париже молодые россиянки завоевали серебряные медали, уступив в финале итальянскому дуэту Эррани/Паолини. На турнирах «Большого шлема» наивысшее достижение Шнайдер и Андреевой — выход в полуфинал «Ролан Гаррос» 2025 года. В активе российского дуэта победа на турнире в Майами.

