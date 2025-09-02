Джокович, Андреева, Шнайдер в ¼ US Open и Италия — Испания: что смотреть сегодня

Накануне Андрей Рублев и Екатерина Александрова друг за другом вылетели с US Open и теперь российские надежды на победу сосредоточены на женском парном разряде и юниорах. В одном из четвертьфиналов на корт выйдут сразу три россиянки. Четвертая и пятая сеяные пары очень уверенно двигаются по сетке US Open, ни отдав соперницам ни одного сета. Кудерметова и Мертенс проиграли за три матча всего девять геймов, Андреева и Шнайдер — 14. Вероника встала в пару с бельгийкой 4,5 месяца назад, но за это время они вместе наиграли 30 матчей и занесли себе в актив победу на Уимблдоне. У Мирры и Дианы тоже есть успехи в этом сезоне — победы в Брисбене и Майами и выход в полуфинал «Ролан Гаррос». Букмекеры дают на этот матч абсолютно идентичные коэффициенты, а значит шансы обеих пар оцениваются как равные и нас ждет интересный матч.