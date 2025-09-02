Джокович, Андреева, Шнайдер в ¼ US Open и Италия — Испания: что смотреть сегодня

Хоккей. Товарищеский матч. СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск)
14:00. Где смотреть: официальная страница СКА ВКонтакте.
Последняя проверка для команд перед стартом нового сезона в КХЛ. СКА входит в новый сезон с новым логотипом, новым тренерским штабом и новым составом — команду в межсезонье покинули 20 игроков. Игорь Ларионов — тренер с философией умного, позиционного хоккея, и его внедрение в команду займет немало времени. Возможно, на это уйдет целый сезон, поэтому от армейцев больших ожиданий в этом сезоне нет. Чего нельзя сказать про «Авангард», который сделал серьезную заявку в прошлом сезоне, проиграв чемпионскому составу «Локомотива» лишь в овертайме седьмого матча. Тренерские идеи Ги Буше пришлись ко двору в Омске, а команда пополнилась несколькими громкими именами. Одно из них — супербомбардир из АХЛ Эндрю Потуральски, который может стать одной из новых звезд КХЛ. Сегодняшний товарищеский матч станет отличной возможностью оценить готовность команд к сезону и увидеть новые и еще не привычные глазу сочетания игроков.
Баскетбол. Евробаскет. Групповой этап. Группа C. 4-й тур. Италия — Испания
21:30. Где смотреть: Okko.
Италия против Испании — классика европейского баскетбола. Командам в очной встрече предстоит разыграть между собой вторую строчку в группе, которая обеспечит более легкую сетку плей-офф. У обоих команд по одному поражению, но если итальянцы вполне ожидаемо уступили грекам (66:75), то испанцы умудрились проиграть в первом туре Грузии (69:83). К четвертому туру команды уже вкатились в турнир, о чем говорит вынос испанцами киприотов (91:47) и невероятный 39-очковый перформанс Симоне Фонтеккио в матче с Боснией (96:79). Матчи между Италией и Испанией всегда получаются очень напряженными — в трех из шести последних матчей исход встречи решался в овертайме. Учитывая, что на этом Евробаскете пока все игры завершались в основное время, есть все шансы, что сегодня история повторится. Еще одна интересная афиша игрового дня — противостояние Польши и Франции. Оба матча будут идти параллельно.
Теннис. US Open. Нью-Йорк. Женщины. Пары. ¼ финала. Вероника Кудерметова (Россия) / Элизе Мертенс (Бельгия) — Мирра Андреева (Россия) / Диана Шнайдер (Россия)
22:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Накануне Андрей Рублев и Екатерина Александрова друг за другом вылетели с US Open и теперь российские надежды на победу сосредоточены на женском парном разряде и юниорах. В одном из четвертьфиналов на корт выйдут сразу три россиянки. Четвертая и пятая сеяные пары очень уверенно двигаются по сетке US Open, ни отдав соперницам ни одного сета. Кудерметова и Мертенс проиграли за три матча всего девять геймов, Андреева и Шнайдер — 14. Вероника встала в пару с бельгийкой 4,5 месяца назад, но за это время они вместе наиграли 30 матчей и занесли себе в актив победу на Уимблдоне. У Мирры и Дианы тоже есть успехи в этом сезоне — победы в Брисбене и Майами и выход в полуфинал «Ролан Гаррос». Букмекеры дают на этот матч абсолютно идентичные коэффициенты, а значит шансы обеих пар оцениваются как равные и нас ждет интересный матч.
Теннис. US Open. Нью-Йорк. Мужчины. ¼ финала. Новак Джокович (Сербия, 7) — Тейлор Фритц (США, 4)
03:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Джокович продолжает движение по сетке US Open, несмотря на постоянные проблемы со здоровьем. 38-летний серб уже несколько матчей подряд обращается за медицинской помощью, но на корте по-прежнему демонстрирует железную выдержку. На US Open Джокович держит впечатляющую серию — 13 побед в 13 четвертьфиналах. В этот раз против него выйдет главный американский теннисист прямо сейчас, который в прошлом году благодаря финалу в Нью-Йорке закрепился в топ-4 мирового рейтинга. Очки за прошлогодний финал нужно защищать, иначе звание четвертой ракетки перейдет к Джоковичу. В личных встречах колоссальное преимущество у Новака — 10−0 по матчам и 23:3 по сетам. И все-таки время играет не на Джоковича, а на Фритца, который выходит (или уже вышел) в свой прайм. Именитый серб, безусловно, фаворит, но вряд ли предстоящий матч станет для него легкой прогулкой.