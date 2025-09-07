Матч Синнер — Алькарас 7 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Алькарас выиграл 6 турниров в 2025 году, его статистика на харде — 27:4 (у Синнера 18:1). Карлос был очень хорош на грунте, он победил в Монте-Карло, Риме и Париже, причем в финале «Ролан Гаррос» испанец отыгрался со счета 0−2 по сетам. На US Open Алькарас может стать первым теннисистом, который победит в Нью-Йорке, не проиграв ни одной партии. Даже в полуфинале Карлос закрыл Джоковича в трех сетах. Более того, в 18 сетах он лишь дважды довел дело до тай-брейка. На счету Алькараса 5 побед на турнирах «Большого шлема», у Синнера — 4 таких титула.