Матч Синнер — Алькарас 7 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Финал US Open Синнер — Алькарас пройдет в Нью-Йорке на стадионе Артура Эша и начнется в 21:05 мск. В прямом эфире игру покажут паблики VK и зарубежные каналы, доступные в IPTV. Победитель финала получит 5 млн долларов, проигравший — 2,5 млн.
Противостояние Янника Синнера с Карлосом Алькарасом — новая классика мирового тенниса. Итальянец и испанец выигрывают почти все большие турниры в последнее время. Синнер взял Australian Open в 2025-м, Алькарас победил Янника на «Ролан Гаррос», но уступил ему на Уимблдоне. Сегодня мы увидим третий подряд финал «Большого шлема» в формате Синнер против Алькараса.
Итальянец в этом году после победы в Австралии пропустил три месяца из-за нарушения антидопинговых правил. Яннику не удалось выиграть в Риме и Париже — в обоих финалах Алькарас был сильнее. Зато он стал первым итальянцем, победившим на Уимблдоне. После возвращения на хард Синнер снова дошел до финала в Цинциннати — там травма помешала доиграть против все того же Алькараса. На US Open Янник на пути к финалу проиграл всего два сета. В полуфинале итальянец победил Оже-Альяссима в 4 партиях.
Алькарас выиграл 6 турниров в 2025 году, его статистика на харде — 27:4 (у Синнера 18:1). Карлос был очень хорош на грунте, он победил в Монте-Карло, Риме и Париже, причем в финале «Ролан Гаррос» испанец отыгрался со счета 0−2 по сетам. На US Open Алькарас может стать первым теннисистом, который победит в Нью-Йорке, не проиграв ни одной партии. Даже в полуфинале Карлос закрыл Джоковича в трех сетах. Более того, в 18 сетах он лишь дважды довел дело до тай-брейка. На счету Алькараса 5 побед на турнирах «Большого шлема», у Синнера — 4 таких титула.
В личных встречах впереди Алькарас — 9−5. В 2025 году испанец и итальянец играли 4 раза, у Синнера только одна победа — на травяном покрытии на Уимблдоне.
По мнению букмекеров, тут нет явного фаворита. На победу Синнера они предлагают коэффициент 1,82, на победу Алькараса — 2,10. Тотал больше 41,5 геймов стоит 1,96, а тотал больше 3,5 сетов — 1,41.