Мирра Андреева сохранила 5-е место в рейтинге WTA после US Open

На завершившемся Открытом чемпионате США (US Open) Андреева дошла до третьего круга, где уступила американке Тейлор Таунсенд (5:7, 2:6). Победительницей турнира стала белоруска Арина Соболенко, которая обыграла еще одну представительницу США Аманду Анисимову (6:3, 7:6).
Благодаря выходу в финал US Open Анисимова поднялась на четвертую строчку рейтинга WTA, выбив оттуда свою соотечественницу Джессику Пегулу.
Рейтинг WTA от 8 сентября:
- (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11225 очков;
- (2) Ига Швентек (Польша) — 7933;
- (3). Кори Гауфф (США) — 7874;
- (9). Аманда Анисимова (США) — 5159;
- (5). Мирра Андреева (Россия) — 4793;
- (6). Мэдисон Киз (США) — 4579;
- (4). Джессика Пегула (США) — 4383;
- (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4006;
- (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4003;
- (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3833;
- (12). Екатерина Александрова (Россия) — 3026…
19 (17). Диана Шнайдер (Россия) — 2246…
21. (20). Людмила Самсонова (Россия) — 2049…
26 (25). Вероника Кудерметова (Россия) — 1763…
32 (29). Анна Калинская (Россия) — 1582…
52 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…
57 (53). Анастасия Потапова (Россия) — 1076…
65 (67). Полина Кудерметова (Россия) — 1000…
71 (80). Анна Блинкова (Россия) — 938…
76 (65). Камилла Рахимова (Россия) — 906…
80 (90). Анастасия Захарова (Россия) — 892.