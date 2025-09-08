Ричмонд
Мирра Андреева сохранила 5-е место в рейтинге WTA после US Open

Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила пятую строчку в обновленном одиночном рейтинге WTA.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На завершившемся Открытом чемпионате США (US Open) Андреева дошла до третьего круга, где уступила американке Тейлор Таунсенд (5:7, 2:6). Победительницей турнира стала белоруска Арина Соболенко, которая обыграла еще одну представительницу США Аманду Анисимову (6:3, 7:6).

Благодаря выходу в финал US Open Анисимова поднялась на четвертую строчку рейтинга WTA, выбив оттуда свою соотечественницу Джессику Пегулу.

Рейтинг WTA от 8 сентября:

  1. (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11225 очков;
  2. (2) Ига Швентек (Польша) — 7933;
  3. (3). Кори Гауфф (США) — 7874;
  4. (9). Аманда Анисимова (США) — 5159;
  5. (5). Мирра Андреева (Россия) — 4793;
  6. (6). Мэдисон Киз (США) — 4579;
  7. (4). Джессика Пегула (США) — 4383;
  8. (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4006;
  9. (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4003;
  10. (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3833;
  11. (12). Екатерина Александрова (Россия) — 3026…
    19 (17). Диана Шнайдер (Россия) — 2246…
    21. (20). Людмила Самсонова (Россия) — 2049…
    26 (25). Вероника Кудерметова (Россия) — 1763…
    32 (29). Анна Калинская (Россия) — 1582…
    52 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…
    57 (53). Анастасия Потапова (Россия) — 1076…
    65 (67). Полина Кудерметова (Россия) — 1000…
    71 (80). Анна Блинкова (Россия) — 938…
    76 (65). Камилла Рахимова (Россия) — 906…
    80 (90). Анастасия Захарова (Россия) — 892.

