Хачанов опустился на 10-е место в рейтинге ATP после US Open

На завершившемся Открытом чемпионате США (US Open) Хачанов дошел до второго круга, где уступил поляку Камилю Майхшаку (6:2, 7:6, 4:6, 5:7, 6:7).
Даниил Медведев, вылетевший в первом круге US Open от француза Бенжамена Бонзи (6:3, 7:5, 6:7, 0:6, 6:4), потерял пять позиций и теперь занимает в 18-е место. Это его худший результат в мировом рейтинге с января 2019 года.
Победу на US Open одержал испанец Карлос Алькарас, который в финале обыграл итальянца Янника Синнера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4) и тем самым лишил его звания первой ракетки мира. 22-летний испанец возглавил рейтинг ATP впервые за два года.
Рейтинг ATP от 8 сентября:
- (2). Карлос Алькарас (Испания) — 11540 баллов;
- (1). Янник Синнер (Италия) — 10780;
- (3). Александр Зверев (Германия) — 5930;
- (7). Новак Джокович (Сербия) — 4830;
- (4). Тейлор Фриц (США) — 4675;
- (6). Бен Шелтон (США) — 4280;
- (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3690;
- (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3545;
- (10). Лоренцо Музетти (Италия) — 3505;
- (9). Карен Хачанов (Россия) — 3280…
14 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2610…
18 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2370…
92 (94). Роман Сафиуллин (Россия) — 676.
