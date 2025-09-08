Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хачанов опустился на 10-е место в рейтинге ATP после US Open

Первая ракетка России Карен Хачанов потерял одну позицию в одиночном рейтинге ATP, опустившись с девятого на десятое место.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На завершившемся Открытом чемпионате США (US Open) Хачанов дошел до второго круга, где уступил поляку Камилю Майхшаку (6:2, 7:6, 4:6, 5:7, 6:7).

Даниил Медведев, вылетевший в первом круге US Open от француза Бенжамена Бонзи (6:3, 7:5, 6:7, 0:6, 6:4), потерял пять позиций и теперь занимает в 18-е место. Это его худший результат в мировом рейтинге с января 2019 года.

Победу на US Open одержал испанец Карлос Алькарас, который в финале обыграл итальянца Янника Синнера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4) и тем самым лишил его звания первой ракетки мира. 22-летний испанец возглавил рейтинг ATP впервые за два года.

Рейтинг ATP от 8 сентября:

  1. (2). Карлос Алькарас (Испания) — 11540 баллов;
  2. (1). Янник Синнер (Италия) — 10780;
  3. (3). Александр Зверев (Германия) — 5930;
  4. (7). Новак Джокович (Сербия) — 4830;
  5. (4). Тейлор Фриц (США) — 4675;
  6. (6). Бен Шелтон (США) — 4280;
  7. (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3690;
  8. (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3545;
  9. (10). Лоренцо Музетти (Италия) — 3505;
  10. (9). Карен Хачанов (Россия) — 3280…
    14 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2610…
    18 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2370…
    92 (94). Роман Сафиуллин (Россия) — 676.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше