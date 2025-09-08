Синнер — о результатах US Open: На большее я не способен

Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своем поражении в финале US Open.
«Старался изо всех сил, на большее я не способен. Поздравляю Карлоса и его команду — вы этого заслуживаете. Спасибо за поддержку. Я действительно горжусь собой и сезоном, который провожу. Мы продолжаем развиваться. Увидимся в следующем году, US Open», — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.
Напомним, финал Открытого чемпионата США прошел вчера, 7 сентября, в нем встретились два сильнейших игрока одиночного разряда АТР — Янник Синнер и Карлос Алькарас. В четырех сетах итальянец проиграл испанскому теннисисту со счетом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.
Отметим, что после решающего матча Синнер опустился в рейтинге АТР и сал второй ракеткой мира. Лучшим теннисистом мира сейчас является Карлос Алькарас, он также получит $5 млн призовых. Итальянец удерживал первое место в мировом рейтинге с 10 июня 2024 года. Сразу после поражения он объяснил, чего ему не хватило, чтобы одолеть соперника.
«Сегодня я был очень предсказуем на корте. Он изменил игру, это тоже его стиль игры. Теперь мне решать, хочу ли я что-то менять. Мы определённо будем над этим работать.
Я ни разу не выходил агрессивно к сетке, не использовал много укороченных ударов. Когда нужно играть с Карлосом, нужно выйти из зоны комфорта. Я буду стремиться… возможно, даже проиграю несколько матчей, но постараюсь что-то изменить и стать немного более непредсказуемым игроком», — сказал Синнер на пресс-конференции.