Соболенко едва не назвала Алькараса Янником в утреннем шоу: видео

Первая ракетка мира и победительница US Open-2025 Арина Соболенко из Беларуси попала в неловкий момент на утреннем шоу в Нью-Йорке.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Соболенко и Алькарас приняли участие в утреннем шоу TODAY на NBC в понедельник. Во время ответа на один из вопросов Арина чуть не назвала Карлоса Алькараса Янником Синнером.

Алькарас сделал вид, что берет свой трофей за победу на US Open и уходит со съемочной площадки, но тут же добавил с улыбкой: «Сейчас девять утра, не переживай. Все нормально, все хорошо».

Напомним, в финале US Open Карлос Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4), а Соболенко защитила титул, победив американку Аманду Анисимову (6:3, 7:6). Алькарас и Соболенко заработали рекордные призовые. Они получили по 5 млн долларов, а Синнер и Анисимова за выход в финал забрали по 2,5 млн долларов.

После победы на US Open Карлос Алькарас сместил Янника Синнера с первой строчки мирового рейтинга.

