Матчи Кубка Дэвиса между Канадой и Израилем пройдет без зрителей

Соответствующее решение принято по соображениям безопасности. Таким образом, игры пройдут в закрытом режиме.
«Это решение далось нелегко и было принято после консультаций с Международной федерацией тенниса (ITF). Tennis Canada приняла меры в связи с растущими опасениями по поводу безопасности. Информация, полученная от местных властей и служб национальной безопасности, в сочетании с нарушениями, наблюдавшимися на других недавних мероприятиях как в Канаде, так и за рубежом, указывала на риск серьезных сбоев в проведении этого мероприятия», — сказано в официальном заявлении.
В тексте не упоминается, что более 400 канадских спортсменов и ученых опубликовали открытое письмо с требованием отменить матч Кубка Дэвиса из-за действий израильской армии в сопредельных странах.
По всему миру растет число акций в поддержку Палестины и против Израиля, в том числе на соревнованиях с участием израильских спортсменов. Так на веломногодневке «Вуэльта» в Испании организаторы уже дважды вынуждены были менять маршрут гонки из-за демонстрантов, протестующих против участия команды из Израиля.
Накануне болельщики сборной Италии по футболу устроили акцию протеста во время исполнения гимна Израиля перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Эта игра проходила на нейтральном поле в Дебрецене (Венгрия) и закончилась со счетом 5:4 в пользу итальянцев. Пропалестинские активисты сначала повернулись спинами к полю, а затем подняли плакаты с надписью «Стоп». Во время встречи израильтян со сборной Словении на Евробаскете в польском Катовице (64:66) трибуны также освистали гимн Израиля.
Матчи между Канадой и Израилем пройдут 12 и 13 сентября в Галифаксе (провинция Новая Шотландия). Победитель получит возможность сыграть в квалификации Мировой группы турнира в следующем сезоне.
В начале года Канада и Израиль не сумели отобраться в финальный турнир Кубка Дэвиса, проиграв в первом раунде отбора Венгрии (2−3) и Германии (1−3).