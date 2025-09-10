Матчи Кубка Дэвиса между Канадой и Израилем пройдет без зрителей

Накануне болельщики сборной Италии по футболу устроили акцию протеста во время исполнения гимна Израиля перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Эта игра проходила на нейтральном поле в Дебрецене (Венгрия) и закончилась со счетом 5:4 в пользу итальянцев. Пропалестинские активисты сначала повернулись спинами к полю, а затем подняли плакаты с надписью «Стоп». Во время встречи израильтян со сборной Словении на Евробаскете в польском Катовице (64:66) трибуны также освистали гимн Израиля.