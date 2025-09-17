Ричмонд
Диана Шнайдер одержала победу в матче, который длился два дня

Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла матч первого круга на турнире категории WTA 500 в Сеуле.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

19-я ракетка мира Шнайдер встречалась с представительницей США Кэти Макнелли. Россиянка одержала победу в трех сетах со счетом 2:6, 6:2, 6:4. Шнайдер и Макнелли должны были закончить матч вчера, 16 сентября, но из-за дождя встречу перенесли на среду, 17 сентября. В среду матч вновь останавливали из-за непогоды. Спортсменки ждали возобновления игры несколько часов.

В следующем раунде Шнайдер встретится с победительницей матча между представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс и Татьяной Марией из Германии.

Также во втором круге турнира в Сеуле сыграет 11-я ракетка мира Екатерина Александрова. Она проведет матч с сенсацией Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» Лоис Буассон. На турнире «Большого шлема» в Париже Буассон дошла до полуфинала, попутно обыграв Элизе Мертенс, Джессику Пегулу и Мирру Андрееву.

Турнир категории WTA 500 в Сеуле завершится 21 сентября. Его общий призовой фонд составляет чуть более $1 млн. Действующей победительницей соревнования является Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии, обыгравшая в прошлогоднем финале представительницу Австралии Дарью Касаткину (1:6, 6:4, 6:1).

