Шнайдер проиграла 64-й ракетке мира и покинула турнир в Сеуле

Встреча длилась 1 час 24 минуты. Шнайдер допустила три двойные ошибки, не сумела сделать ни одного эйса и реализовала три брейк-пойнта из семи. Ее соперница также допустила три двойные ошибки, оформила один эйс и реализовала пять из семи брейк-пойнтов.
В четвертьфинале Ламенс сыграет с победительницей матча между Катержиной Синяковой из Чехии и Дарьей Касаткиной из Австралии.
Шнайдер занимает 19-е место в рейтинге WTA. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин наградил Шнайдер и Мирру Андрееву медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. В 2024 году теннисистка завоевала серебро на Олимпиаде — единственную медаль, выигранную российскими спортсменами.
Турнир в Сеуле завершится в воскресенье, 21 сентября. Действующей чемпионкой турнира является бразильянка Беатрис Хаддад Майя, обыгравшая в прошлогоднем финале Дарью Касаткину (1:6, 6:4, 6:1).