Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анастасия Захарова прошла в основную сетку турнира в Пекине

Российская теннисистка Анастасия Захарова одержала победу в финале квалификации турнира категории WTA 1000 в Пекине.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В финале квалификации 23-летняя Захарова обыграла представительницу Бельгии Грет Миннен в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты.

Захарова в live-рейтинге уже находится на 81-й строчке мирового рейтинга.

На минувшей неделе Захарова приняла участие на турнире категории WTA 500 в Сеуле. Россиянка пробилась в основную сетку через квалификацию и уступила в первом круге Соране Кырсте из Румынии 3:6, 1:6.

Турнир категории WTA 1000 пройдет в Пекине с 24 сентября по 5 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Коко Гауфф, в прошлогоднем финале она обыграла чешку Каролину Мухову (6:1, 6:3).

Ранее первая ракетка мира Арина Соболенко объявила, что пропустит турнир в Пекине из-за повреждения.

«Очень жаль, но я вынуждена пропустить China Open из-за небольшой травмы, полученной на US Open. Хочу сосредоточиться на восстановлении, чтобы быть полностью здоровой к оставшейся части сезона. С нетерпением жду возвращения в Пекин в следующем году и желаю организаторам удачи», — написала Соболенко в соцсетях.


Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше