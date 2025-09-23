Анастасия Захарова прошла в основную сетку турнира в Пекине

В финале квалификации 23-летняя Захарова обыграла представительницу Бельгии Грет Миннен в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты.
Захарова в live-рейтинге уже находится на 81-й строчке мирового рейтинга.
На минувшей неделе Захарова приняла участие на турнире категории WTA 500 в Сеуле. Россиянка пробилась в основную сетку через квалификацию и уступила в первом круге Соране Кырсте из Румынии 3:6, 1:6.
Турнир категории WTA 1000 пройдет в Пекине с 24 сентября по 5 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Коко Гауфф, в прошлогоднем финале она обыграла чешку Каролину Мухову (6:1, 6:3).
Ранее первая ракетка мира Арина Соболенко объявила, что пропустит турнир в Пекине из-за повреждения.
«Очень жаль, но я вынуждена пропустить China Open из-за небольшой травмы, полученной на US Open. Хочу сосредоточиться на восстановлении, чтобы быть полностью здоровой к оставшейся части сезона. С нетерпением жду возвращения в Пекин в следующем году и желаю организаторам удачи», — написала Соболенко в соцсетях.