Алькарас планирует сыграть на Кубке Дэвиса

Финальный раунд Кубка Дэвиса пройдет в Болонье с 18-го по 23 ноября. В нем примут участие восемь сборных:
Италия;
Испания;
Франция;
Германия;
Чехия;
Бельгия;
Аргентина;
Австрия.
«Сначала Итоговый турнир ATP, а затем Кубок Дэвиса. Я хочу быть в отличной форме, и посмотрим, сможем ли мы выиграть», — приводит слова Алькараса Punto de Break.
Напомним, действующими победителями Кубка Дэвиса является сборная Италии. В прошлогоднем финале итальянцы обыграли сборную Нидерландов (2:0).
Сборная Испании последний раз выигрывала титул в 2019 году. Всего на счету испанцев шесть побед в Кубке Дэвиса.
Ранее Карлос Алькарас в составе сборной Европы уступил сборной мира в Кубке Лейвера. Розыгрыш командного выставочного теннисного турнира Кубок Лейвера прошел в американском Сан-Франциско с 19 по 21 сентября.
Команда мира обыграла теннисистов из Европы с общим счетом 15:9. Последний матч турнира завершился победой американца Тейлора Фрица над Александром Зверевым из Германии со счетом 6:3, 7:6 (7:4).
Розыгрыш турнира в США стал восьмым в истории Кубка Лейвера, соревнования проводятся с 2017 года. На счету команды мира три победы (2022, 2023, 2025), в активе сборной Европы — пять титулов (2017−2019, 2021, 2024).