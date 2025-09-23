Ричмонд
Алькарас планирует сыграть на Кубке Дэвиса

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился планами на остаток сезона.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Финальный раунд Кубка Дэвиса пройдет в Болонье с 18-го по 23 ноября. В нем примут участие восемь сборных:

  • Италия;

  • Испания;

  • Франция;

  • Германия;

  • Чехия;

  • Бельгия;

  • Аргентина;

  • Австрия.

«Сначала Итоговый турнир ATP, а затем Кубок Дэвиса. Я хочу быть в отличной форме, и посмотрим, сможем ли мы выиграть», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Напомним, действующими победителями Кубка Дэвиса является сборная Италии. В прошлогоднем финале итальянцы обыграли сборную Нидерландов (2:0).

Сборная Испании последний раз выигрывала титул в 2019 году. Всего на счету испанцев шесть побед в Кубке Дэвиса.

Ранее Карлос Алькарас в составе сборной Европы уступил сборной мира в Кубке Лейвера. Розыгрыш командного выставочного теннисного турнира Кубок Лейвера прошел в американском Сан-Франциско с 19 по 21 сентября.

Команда мира обыграла теннисистов из Европы с общим счетом 15:9. Последний матч турнира завершился победой американца Тейлора Фрица над Александром Зверевым из Германии со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Розыгрыш турнира в США стал восьмым в истории Кубка Лейвера, соревнования проводятся с 2017 года. На счету команды мира три победы (2022, 2023, 2025), в активе сборной Европы — пять титулов (2017−2019, 2021, 2024).


