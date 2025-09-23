Украинская теннисистка Свитолина заявила о досрочном завершении сезона-2025

«Не каждый день должен быть продуктивным, сильным или полным энергии. Некоторые дни бывают тяжелыми, и это не делает меня слабой. Это просто означает, что я человек и мне нужно время, чтобы отдохнуть, почувствовать, подышать и просто побыть. Поэтому я даю себе пространство, которое мне нужно, чтобы вылечиться и восстановиться вместо того, чтобы форсировать события. И когда я снова выйду на корт, я хочу бороться со всем, что у меня есть, и выкладываться на полную ради болельщиков, ради игры и ради самой себя», — добавила украинская теннисистка.