Украинская теннисистка Свитолина заявила о досрочном завершении сезона-2025

«В последнее время ощущаю себя не в своей тарелке. Я не нахожусь в правильном эмоциональном пространстве и не чувствую себя готовой к игре, поэтому заканчиваю сезон на этом. С годами я поняла, что в этом спорте главное не деньги, слава или рейтинг, главное — быть готовой бороться и отдавать всю себя. Сейчас я просто не на том уровне ментально и эмоционально, чтобы делать это», — написала Свитолина в социальных сетях.
«Не каждый день должен быть продуктивным, сильным или полным энергии. Некоторые дни бывают тяжелыми, и это не делает меня слабой. Это просто означает, что я человек и мне нужно время, чтобы отдохнуть, почувствовать, подышать и просто побыть. Поэтому я даю себе пространство, которое мне нужно, чтобы вылечиться и восстановиться вместо того, чтобы форсировать события. И когда я снова выйду на корт, я хочу бороться со всем, что у меня есть, и выкладываться на полную ради болельщиков, ради игры и ради самой себя», — добавила украинская теннисистка.
В 2025 году 31-летняя Свитолина завоевал титул на турнире категории WTA-250 во французском Руане. На турнирах «Большого шлема» в 2025 году украинка выбыла на стадии четвертьфиналов на Australian Open и «Ролан Гаррос», а также уступила в третьем круге Уимблдона и в первом же круге US Open.