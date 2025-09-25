Хачанов уступил 38-й ракетке мира на старте турнира в Пекине

Хачанов встречался с 38-й ракеткой мира Александром Мюллером из Франции. Счет личных встреч между Хачановым и Мюллером до этого матча был 1−0 в пользу россиянина. На этот раз Хачанов уступил в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 50 минут.