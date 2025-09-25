Хачанов уступил 38-й ракетке мира на старте турнира в Пекине

Хачанов встречался с 38-й ракеткой мира Александром Мюллером из Франции. Счет личных встреч между Хачановым и Мюллером до этого матча был 1−0 в пользу россиянина. На этот раз Хачанов уступил в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 50 минут.
Во втором круге Мюллер сыграет с победителем в противостоянии Бенджамин Бонзи (Франция) — Фабиан Марожан (Венгрия).
В Пекин также приехали 18-я ракетка мира Даниил Медведев и 14-й номер мирового рейтинга Андрей Рублев. Медведев в первом круге встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри, который занимает 34-е место в мировом рейтинге. Рублев сыграет против итальянца Флавио Коболли, который располагается на 25-м месте рейтинга АТР.
Турнир категории АТР 500 в Пекине завершится 1 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 4,06 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл итальянца Янника Синнера.