Теннисисты требуют увеличить призовые на турнирах Большого шлема

Группа из 25 ведущих теннисистов мира направила организаторам турниров Большого шлема письмо с требованием увеличить долю призовых выплат от доходов к 2030 году. Об этом сообщает The Telegraph.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Depositphotos

В коллективном письме, направленном руководству главных теннисных турниров в августе, звезды мирового тенниса требуют увеличения доли призовых до 22% от совокупных доходов соревнований. В настоящий момент этот показатель, по данным игроков, не превышает 12−15%.

По информации источника, организаторы турниров пока никак не отреагировали на письмо, что вызвало у спортсменов разочарование и недовольство.

Полный состав подписантов письма не раскрывается, однако известно, что среди них нет серба Новака Джоковича, ранее поддерживавшего инициативу, а также уроженки Москвы Елены Рыбакиной, которая с 2018 года выступает под флагом Казахстана.

Отмечается, что это уже второе подобное письмо с начала года. Предыдущее обращение обсуждалось во время «Ролан Гаррос» и Уимблдона, однако тогда переговоры не увенчались успехом. Тем не менее призовой фонд US Open-2025 впоследствии был увеличен на 20% — с 75 до 90 млн долларов, однако теннисисты продолжают настаивать на том, что их доля в совокупных доходах турниров остается несправедливо низкой.

В этом сезоне совокупные призовые всех четырех турниров Большого шлема (Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open) превысили 280 млн долларов.