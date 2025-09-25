Теннисисты требуют увеличить призовые на турнирах Большого шлема

Отмечается, что это уже второе подобное письмо с начала года. Предыдущее обращение обсуждалось во время «Ролан Гаррос» и Уимблдона, однако тогда переговоры не увенчались успехом. Тем не менее призовой фонд US Open-2025 впоследствии был увеличен на 20% — с 75 до 90 млн долларов, однако теннисисты продолжают настаивать на том, что их доля в совокупных доходах турниров остается несправедливо низкой.