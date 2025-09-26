Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреева и Шнайдер проиграли на старте парного турнира в Пекине

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти во второй круг парного турнира категории WTA-1000 в Пекине.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: VCG/VCG via Getty Images

В стартовом матче россиянки уступили Терезе Михаликовой из Словакии и Оливии Николлс из Великобритании со счетом 1:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Россиянки четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два из четырех брейк-пойнтов. На счету их соперниц один эйс, четыре двойные ошибки и пять из девяти реализованных брейк-пойнтов.

На парном турнире Андреева и Шнайдер были посеяны под пятым номером, в то время как их соперницы были несеяной парой.

Андреева и Шнайдер продолжат выступления на турнире в Пекине в одиночном разряде. За счет высокого посева они автоматически прошли во второй круг, где Андреева сыграет с китаянкой Лин Жу, а Шнайдер — с австралийкой Майей Джоинт.

Ранее стало известно, что Андреева и Шнайдер квалифицировались на Итоговый турнир WTA в парном разряде, который пройдет с 1 по 8 ноября в Саудовской Аравии.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше