Андреева и Шнайдер проиграли на старте парного турнира в Пекине

В стартовом матче россиянки уступили Терезе Михаликовой из Словакии и Оливии Николлс из Великобритании со счетом 1:6, 5:7.
Матч продолжался 1 час 22 минуты. Россиянки четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два из четырех брейк-пойнтов. На счету их соперниц один эйс, четыре двойные ошибки и пять из девяти реализованных брейк-пойнтов.
На парном турнире Андреева и Шнайдер были посеяны под пятым номером, в то время как их соперницы были несеяной парой.
Андреева и Шнайдер продолжат выступления на турнире в Пекине в одиночном разряде. За счет высокого посева они автоматически прошли во второй круг, где Андреева сыграет с китаянкой Лин Жу, а Шнайдер — с австралийкой Майей Джоинт.
Ранее стало известно, что Андреева и Шнайдер квалифицировались на Итоговый турнир WTA в парном разряде, который пройдет с 1 по 8 ноября в Саудовской Аравии.