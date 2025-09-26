Андрей Рублев вылетел в первом круге турнира в Пекине

Матч против 25-й ракетки мира продолжался 1 час 52 минуты. Рублев выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника пять эйсов, пять двойных ошибок и 2 из 11 реализованных брейк-пойнтов.
В первом сете Рублев вел со счетом 5:2, однако не сумел сохранить преимущество, проиграв три гейма подряд. В итоге Коболли сравнял счет, выиграв партию на тай-брейке.
Во втором круге 23-летний итальянец сыграет против победителя встречи между американцем Лернером Тьеном и аргентинцем Франсиско Серундоло.
Рублев продолжит выступления на турнире в Пекине в парном разряде вместе с первой ракеткой России Кареном Хачановым. Их первыми соперниками станут Серундоло и француз Александр Мюллер.
Турнир в Пекине с призовым фондом свыше 4 млн долларов завершится в среду, 1 октября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (6:7, 6:4, 7:6).