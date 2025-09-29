Андреева повторила достижение Винус Уильямс на турнире в Пекине

Первая ракетка России Андреева встречалась с представительницей Испании Джессикой Бузас-Манейро. Матч завершился победой 18-летней Андреевой в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 32 минуты.
Благодаря этой победе Андреева повторила рекорд Винус Уильямс. Она, так же как и американка, одержала 38 побед на турнирах категории WTA 1000 до достижения 19 лет.
За выход в четвертьфинал турнира Андреева поборется с победительницей встречи между Майей Джойнт из Австралии и представительницей Великобритании Сонай Картал.
Также сегодня свой матч третьего круга проведет еще одна россиянка 59-я ракетка мира Анастасия Потапова. Она встретится с Зейнеп Сонмез из Турции, которая располагается на 82-й строчке мирового рейтинга.
Турнир категории WTA 1000 завершится в Пекине 5 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Коко Гауфф, в прошлогоднем финале она обыграла чешку Каролину Мухову (6:1, 6:3).