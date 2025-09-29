Кудерметова с Мертенс не смогли выйти в ¼ финала турнира в Пекине

Кудерметова с Мертенс встречались с дуэтом Мию Като из Японии и представительницей Венгрии Фанни Штолляр. Россиянка и бельггийка уступили на решающем тай-брейке со счетом 6:2, 6:7 (4:6), 10:12. На тай-брейке Кудерметова и Мертенс имели два матчбола, но не смогли их реализовать. Спортсменки провели на корте 1 час 47 минут.