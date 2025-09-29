Кудерметова с Мертенс не смогли выйти в ¼ финала турнира в Пекине

Кудерметова с Мертенс встречались с дуэтом Мию Като из Японии и представительницей Венгрии Фанни Штолляр. Россиянка и бельггийка уступили на решающем тай-брейке со счетом 6:2, 6:7 (4:6), 10:12. На тай-брейке Кудерметова и Мертенс имели два матчбола, но не смогли их реализовать. Спортсменки провели на корте 1 час 47 минут.
В следующем круге Като и Штолляр сыграют с победительницами в противостоянии представительниц Китая Ифань/Чжаосюань — и венгерско-бразильского дуэта Бабош/Стефани.
Напомним, в этом сезоне Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс стали чемпионками Уимблдона, обыграв в финале пару Елена Остапенко/ Се Шувей. Также на US Open теннисистки дошли до полуфинала, где проиграли первому и второму номеру парного рейтинга американке Тейлор Таунсенд и Катерине Синяковой из Чехии соответственно.
Турнир категории WTA 1000 завершится в Пекине 5 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является американка Коко Гауфф, в прошлогоднем финале она обыграла чешку Каролину Мухову (6:1, 6:3). В парном разряде победительницами стали итальянки Сара Эррани и Джасмин Паолини.