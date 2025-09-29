Ричмонд
Анастасия Потапова вышла в четвертый круг турнира в Пекине

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в матче третьего круга турнира категории WTA 1000 в Пекине.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

59-я ракетка мира Потапова встречалась с представительницей Турции Зейнеп Сонмез, которая располагается на 89-м месте в мировом рейтинге. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час 29 минут.

В следующем круге Потапова сыграет с победительницей матча между Линдой Носковой из Чехии и представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.

В этом сезоне на счету Анастасии Потаповой один титул. Она стала победительницей турнира категории WTA 250 в Румынии, обыграв в финале представительницу Италии Лючию Бронзетти.

В конце июля Потапова вернулась в тур после травмы из-за которой россиянка пропустила третий в сезоне турнир Большого шлема — Уимблдон.

Ранее в четвертый круг вышла 18-летняя Мирра Андреева. Она обыграла испанку Джессику Бузас-Манейро (6:4, 6:1). Для Андреевой эта победа на турнире категории WTA 100 в Пекине стала 38-й в карьере. Она повторила рекордное достижение Винус Уильямс, которая одержала 38 побед на турнирах категории WTA 1000 до 19 лет.


Турнир категории WTA 1000 завершится в Пекине 5 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Коко Гауфф, в прошлогоднем финале она обыграла чешку Каролину Мухову (6:1, 6:3).

