Анастасия Потапова вышла в четвертый круг турнира в Пекине

59-я ракетка мира Потапова встречалась с представительницей Турции Зейнеп Сонмез, которая располагается на 89-м месте в мировом рейтинге. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час 29 минут.
В следующем круге Потапова сыграет с победительницей матча между Линдой Носковой из Чехии и представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.
В этом сезоне на счету Анастасии Потаповой один титул. Она стала победительницей турнира категории WTA 250 в Румынии, обыграв в финале представительницу Италии Лючию Бронзетти.
В конце июля Потапова вернулась в тур после травмы из-за которой россиянка пропустила третий в сезоне турнир Большого шлема — Уимблдон.
Ранее в четвертый круг вышла 18-летняя Мирра Андреева. Она обыграла испанку Джессику Бузас-Манейро (6:4, 6:1). Для Андреевой эта победа на турнире категории WTA 100 в Пекине стала 38-й в карьере. Она повторила рекордное достижение Винус Уильямс, которая одержала 38 побед на турнирах категории WTA 1000 до 19 лет.
Турнир категории WTA 1000 завершится в Пекине 5 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Коко Гауфф, в прошлогоднем финале она обыграла чешку Каролину Мухову (6:1, 6:3).