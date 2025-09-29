Анастасия Потапова вышла в четвертый круг турнира в Пекине

Ранее в четвертый круг вышла 18-летняя Мирра Андреева. Она обыграла испанку Джессику Бузас-Манейро (6:4, 6:1). Для Андреевой эта победа на турнире категории WTA 100 в Пекине стала 38-й в карьере. Она повторила рекордное достижение Винус Уильямс, которая одержала 38 побед на турнирах категории WTA 1000 до 19 лет.