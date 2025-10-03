Ричмонд
Хачанов и Рублев вышли во второй круг «Мастерса» в Шанхае в парах

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев одержали победу в матче первого круга парного разряда турнира серии «Мастерс» в Шанхае.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба турнира в Мадриде

Хачанов и Рублев встречались с Адамом Павлашеком из Чехии и бразильцем Фернандо Ромболи. Матч завершился победой российского дуэта на решающем тай-брейке со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 13:11. Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут.

В следующем раунде Хачанов и Рублев сыграют с парой Андре Горанссон (Швеция) — Алекс Михельсен (США).

Ранее на турнире категории АТР 500 в Пекине Хачанов и Рублев дошли до финала, где уступили Харри Хелиевааре из Финляндии и представителю Великобритании Генри Паттену со счетом 6:4, 3:6, 8:10.

Для Хачанова и Рублева это был уже пятый совместный финал турнира ATP в парном разряде. Вместе им удалось выиграть лишь один титул — в 2023 году они стали чемпионами на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде.

И 10-я ракетка мира Хачанов и 14-я ракетка мира Рублев выступят в одиночном разряде. В матче второго круга Хачанов сыграет против 237-й ракетки мира Цзюнчэн Шана из Китая, а Рублев встретится с 173-м номером мирового рейтинга Йосихито Нисиокой из Японии.


Турнир серии «Мастерс» в Шанхае завершится 12 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $9,1 млн. Действующим победителем турнира является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Новака Джоковича со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

