Медведев раскрыл подробности расставания с тренером: Была паника

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал подробности о прекращении сотрудничества с французским тренером Жилем Серварой.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Сервара вошел в команду Медведева в 2017 году. Под его руководством россиянин поднялся на первую строчку мирового рейтинга и выиграл 20 титулов на уровне АТР, в том числе Открытый чемпионат США-2021.

«Была паника, да. Сейчас чуть, наверное, поменьше, но, когда люди расходятся — мы говорим сейчас про теннис, — это не может быть какая-то одна причина, их должно быть очень много. То есть было все вместе. Результаты, конечно, были неудовлетворительные, и то, как я себя чувствовал на корте, — это было недостаточно хорошо. Плюс все-таки мне 29 лет, всегда было интересно попробовать что-то новое, и это был в каком-то смысле идеальный момент, поэтому мы хорошо поговорили — он был согласен, и мы на хорошей ноте все закончили. Я думаю, что и он мне, и я ему желаем только удачи. Паника, конечно, была, и она все еще остается, потому что я нахожусь не там, где бы хотел быть. Но, допустим, в Пекине было круто. Было три очень крутых матча, а в четвертом я подавал на матч, мог выиграть в двух сетах. Поэтому попробую продолжать в том же духе», — сказал Медведев в интервью проекту «Больше».

После прекращения сотрудничества с Серварой Медведев начал тренироваться под руководством Томаса Юханссона и Рохана Гетцке.

Ранее на турнире АТР 500 18-я ракетка мира Медведев дошел до полуфинала, где встречался с представителем США Лернером Тьеном (7:5, 5:7, 0:4 — отказ). Во втором гейме третьего сета на подаче Тьена у Медведева начались судороги. Россиянин был вынужден сняться с матча.

