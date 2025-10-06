Ричмонд
Даниил Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Алехандро Давидовича‑Фокину в матче третьего раунда турнира серии «Мастерс» в Шанхае.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча, которая продлилась 1 час 52 минуты, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Даниила. Медведев выиграл у испанца пять из шести предыдущих встреч.

За выход в четвертьфинал сыграет с американцем Лернером Тьеном (36-й). В конце сентября Медведев снялся с матча против Тьена на турнире в Пекине из-за судорог, а в начале года проиграл ему на Australian Open.

Турнир в Шанхае завершится 12 октября. Действующим победителем является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который в этом году не смог преодолеть третий круг, отказавшись продолжать борьбу из-за травмы.

Призовой фонд соревнований в Шанхае составляет почти 9,2 миллиона долларов.

