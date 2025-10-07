Самсонова стартовала с победы на турнире в Ухане

Это была первая встреча теннисисток на соревновательном корте. Перед этим матчем Аранго успешно преодолела квалификацию, Самсонова же стартовала сразу с первого круга. При этом, на тысячнике в Пекине россиянка не прошла дальше первого этапа. С августа 2025 года у нее на счету пять поражений в девяти матчах на хардовом покрытии.