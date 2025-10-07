Самсонова стартовала с победы на турнире в Ухане

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла колумбийку Эмилиану Аранго (49-я строчка мирового рейтинга). В стартовом матче «тысячника» в Ухани (Китай). Матч завершился со счетом 6:1, 7:5 в пользу Самсоновой.
За 1 час 40 минут на корте россиянка смогла выиграть 77% очков на первой подаче, допустить четыре двойные ошибки, подать три эйса и реализовать 4 из 11 брейк-поинтов.
Это была первая встреча теннисисток на соревновательном корте. Перед этим матчем Аранго успешно преодолела квалификацию, Самсонова же стартовала сразу с первого круга. При этом, на тысячнике в Пекине россиянка не прошла дальше первого этапа. С августа 2025 года у нее на счету пять поражений в девяти матчах на хардовом покрытии.
Всего за 2025 год Людмила провела на этой поверхности 26 поединков, в 13 из них она одержала победу — 50%. На данный момент, хард — это покрытие, на котором Самсонова играет чаще всего. Теннисистка входит в топ-20 мирового рейтинга, расположившись на 20-м месте.
Во втором круге теннисистка Самсонова, получившая 16-й номер посева, сыграет против соотечественницы Анастасии Захаровой (83-я ракетка мира). Отметим, что призовой фонд «мастерса» в Ухани превышает $3,6 млн.