3 чемпионки, которых хейтили за фигуру, даже когда они побеждали

Даже величайшие чемпионки регулярно сталкиваются с комментариями о «несоответствии стандартам»: слишком мускулистые, неженственные, не гламурные — список претензий бесконечен. Соцсети и таблоиды мгновенно обсуждают тело, забывая, что именно оно приносит медали и рекорды. Кто-то из спортсменок предпочитает игнорировать хейт, кто-то отвечает жестко, а кто-то делает свою внешность символом силы. В этой подборке — три выдающиеся спортсменки, которых обсуждали из-за фигуры, и их реакция на давление.
Серена Уильямс: легенду тенниса годами травили за тело
Серена Уильямс — одна из величайших теннисисток в истории: 23 титула Большого шлема, олимпийское золото и многолетнее лидерство в мировом рейтинге. Но наряду с восхищением ее игрой на протяжении всей карьеры она сталкивалась с волной критики из-за телосложения. Комментаторы и таблоиды называли ее «слишком мускулистой», «неженственной» и даже сравнивали с мужчинами.
В соцсетях хейт только усилился: пользователи обсуждали ее руки и ноги, писали, что «такое тело не может быть женственным» и что она «портит имидж женского тенниса». Особенно бурные дискуссии разворачивались под публикациями журналов, публиковавших ее фото.
Сама Серена реагировала спокойно и с достоинством. В интервью Times она говорила: «Я люблю свое тело. Оно сильное, оно помогает мне побеждать. Я не собираюсь соответствовать ничьим стандартам». Со временем ее образ стал символом женской силы в спорте: бренды строили кампании вокруг ее мускулатуры, а многие молодые спортсменки называли ее своим вдохновением.
Симона Байлз: давление стандартов
У Симоны Байлз 7 олимпийских медалей, 25 медалей чемпионатов мира и десятки уникальных элементов, названных в ее честь. Но даже такие достижения не избавили ее от критики. Комментаторы и некоторые СМИ не раз писали, что ее тело «слишком мощное» и «не соответствует» традиционному образу миниатюрной гимнастки.
Ситуация усугубилась после Олимпиады в Рио в 2016 году и Чемпионатов мира 2018−2019 годов, когда Симона была на пике формы. В соцсетях появлялись сравнения с другими спортсменками, ироничные комментарии про ее мышцы и спину, а таблоиды противопоставляли ее «глянцевым» стандартам.
Симона открыто говорила о том, как подобное давление влияет на психическое состояние. В 2021 году, во время Олимпиады в Токио, она взяла паузу из-за проблем с ментальным здоровьем и позже призналась: «Я устала быть идеальной для всех». Оказалось, из-за перенапряжения началась появилась потеря ориентации в воздухе, которая опасна для гимнастов. Байлз призналась, что психологическое напряжение стало слишком высоким, и ей понадобилось время, чтобы восстановиться.
В итоге она пропустила пять финалов, работала с психологами команды и поддерживала сборную с трибун. Через неделю Байлз вернулась на бревно, взяла бронзу и заявила, что гордится этим выступлением не меньше, чем своими золотыми медалями. После Игр она сделала перерыв почти на два года, сосредоточившись на восстановлении и личной жизни, и вернулась в 2023-м, выиграв несколько этапов и чемпионат мира.
Микаэла Шиффрин: чемпионку сравнивали с моделями, а не с соперницами
Микаэла Шиффрин — одна из самых успешных горнолыжниц в истории: более 90 побед на этапах Кубка мира и олимпийское золото сделали ее легендой еще до 30 лет. Однако внимание публики часто сосредотачивалось не на рекордах, а на внешности спортсменки. В соцсетях и таблоидах ее регулярно сравнивали с моделями и глянцевыми звездами, обсуждая не технику прохождения трасс, а форму лица, фигуру и стиль вне спорта.
Особенно много комментариев появилось после ее побед на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. Публика и часть СМИ писали, что она «не вписывается в гламурный образ спортсменок», что ее внешность «слишком простая» для звезды мирового масштаба. Это контрастировало с тем, как СМИ преподносили, например, Линдси Вонн — с глянцевыми съемками и романтизированным образом «дивы трасс».
Микаэла реагировала спокойно, старалась не показывать своих чувств. Она подчеркивала, что ее сила — в спортивных результатах, а не в следовании бьюти-стандартам. В интервью Outside она говорила: «Я не собираюсь притворяться кем-то другим. Я здесь, чтобы побеждать». Со временем публика сместила фокус: сегодня Шиффрин ассоциируется прежде всего с выдающимися достижениями и рекордами, а не внешним образом.