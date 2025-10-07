3 чемпионки, которых хейтили за фигуру, даже когда они побеждали

В итоге она пропустила пять финалов, работала с психологами команды и поддерживала сборную с трибун. Через неделю Байлз вернулась на бревно, взяла бронзу и заявила, что гордится этим выступлением не меньше, чем своими золотыми медалями. После Игр она сделала перерыв почти на два года, сосредоточившись на восстановлении и личной жизни, и вернулась в 2023-м, выиграв несколько этапов и чемпионат мира.