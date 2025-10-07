Мирра Андреева на турнире в Китае, интересные матчи в КХЛ, молодежный ЧМ по футболу: что смотреть сегодня

Молодежный чемпионат мира проходит в Чили. Хозяева турнира вышли в плей-офф после того, как им удалось в напряженной борьбе за вторую строчку обойти новозеландцев и египтян. Причем со сборной Египта чилийцы имеют идентичные показатели по очкам и разнице забитых и пропущенных мячей — для выявления участника ⅛ финала организаторам пришлось считать дисциплинарные баллы (желтые и красные карточки). Мексиканцы на этом демонстрируют более качественную игру и по уровню футбола являются фаворитами встречи. Но во встрече с хозяевами турнира сборной Мексики точно будет не просто. Кто из этой пары сумеет выйти в четвертьфинал турнира?