Мирра Андреева на турнире в Китае, интересные матчи в КХЛ, молодежный ЧМ по футболу: что смотреть сегодня

Теннис. Турнир WTA 1000. Ухань (Китай). Второй круг. Мирра Андреева (Россия, 5) — Лаура Зигемунд (Германия)
15:30* (время начала матча может измениться). Где смотреть: «Кинопоиск».
Мирра Андреева начинает заключительный в сезоне турнир категории WTA 1000. Соперницей 18-летней россиянки во втором круге будет немка Лаура Зигемунд, которая её старше аж на 19 лет! Теннисистки впервые встретятся друг с другом на корте. Зигемунд к старту в Ухане подходила на серии из трех поражений кряду. Возможно, немка проиграла бы и в четвертый раз, но по ходу игры с Ястремской в первом круге соперница снялась в третьем сете. Таким образом, Лаура второй раз в карьере пробилась во второй круг в Ухане.
У Мирры сейчас тоже не самый лучший период — после четвертьфинала Уимблдона Мирра на харде нигде больше двух раундов не преодолевала, причем проигрывала далеко не самым сильным соперницам. Однако россиянка — явный фаворит матча. Удастся ли Мирре без проблем пройти в следующий круг?
КХЛ. Регулярный чемпионат. «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск)
18:45. Где смотреть: «КХЛ Prime».
Нижегородцы начали сезон невероятной серией из шести побед кряду. Однако конец сентября и начало октября команда провела с заметной потерей стабильности. На данный момент «Торпедо» занимает второе место, пропустив на вершину Западной конференции ярославский «Локомотив». Магнитогорцы же являются лидерами Востока, демонстрируя при этом яркую атакующую игру. «Металлург» является одной из самых результативных команд лиги, а Дмитрий Силантьев лидирует в списке лучших бомбардиров лиги (7+9). Именно магнитогорцы являются фаворитами встречи, но удастся ли им увезти два очка из Нижнего Новгорода?
КХЛ. Регулярный чемпионат. «Спартак» (Москва) — «Шанхайские драконы»
19:20. Где смотреть: «КХЛ ТВ».
«Шанхайские Драконы» удивительно быстро освоились на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Команда набрала хороший ход, одержав победы в трех матчах подряд. «Драконы» находятся на четвертом месте Запада, но от находящихся на 6-й строчке спартаковцев их отделяет всего одно очко. Это вторая очная встреча соперников за 10 дней. В первой москвичи дома уступили со счетом 1:3. Удастся ли «Спартаку» взять реванш или победа вновь будет за подопечными канадского специалиста Жерара Галлана?
Футбол. Чемпионат мира до 20 лет. ⅛ финала. Украина — Испания
22:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Сборная Украины стала победительницей группы B, обыграв команды Южной Кореи и Парагвая и сыграв вничью с панамцами, Испанцы неожиданно заняли лишь третье место в своем квартете позади команд Марокко и Мексики. В последнем матче своей группы сборная Испании обыграл бразильцев и обеспечила себе место в первом раунде плей-офф. На данный момент испанцы не соответствуют статусу одного из фаворитов турнира. В ⅛ финала испанцам необходимо сломить сопротивление крепкой украинской команды.
Футбол. Чемпионат мира до 20 лет. ⅛ финала. Чили — Мексика
01:55 (в ночь на среду). Где смотреть: «Матч ТВ».
Молодежный чемпионат мира проходит в Чили. Хозяева турнира вышли в плей-офф после того, как им удалось в напряженной борьбе за вторую строчку обойти новозеландцев и египтян. Причем со сборной Египта чилийцы имеют идентичные показатели по очкам и разнице забитых и пропущенных мячей — для выявления участника ⅛ финала организаторам пришлось считать дисциплинарные баллы (желтые и красные карточки). Мексиканцы на этом демонстрируют более качественную игру и по уровню футбола являются фаворитами встречи. Но во встрече с хозяевами турнира сборной Мексики точно будет не просто. Кто из этой пары сумеет выйти в четвертьфинал турнира?