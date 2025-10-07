Джокович — самый в возрастной игрок ¼ финала в истории «мастерсов»

Новак Джокович прошел в четвертьфинал в Шанхае в возрасте 38 лет и 133 дней. Он побил рекорд Роджера Федерера, который в 2019 году вошел в восьмерку лучших игроков в Шанхае. Ему на тот момент было 38 лет и 60 дней.