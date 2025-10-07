Ричмонд
Джокович — самый в возрастной игрок ¼ финала в истории «мастерсов»

Теннисист добрался до этой стадии в возрасте 38 лет и 133 дней.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сербский теннисист, пятая ракетка мира Новак Джокович стал самым возрастным четвертьфиналистом на турнирах АТР серии «мастерс».

Новак Джокович прошел в четвертьфинал в Шанхае в возрасте 38 лет и 133 дней. Он побил рекорд Роджера Федерера, который в 2019 году вошел в восьмерку лучших игроков в Шанхае. Ему на тот момент было 38 лет и 60 дней.

Во вторник Джокович в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае обыграл испанца Хауме Мунара со счетом 6:3, 5:7, 6:2. Следующим соперником серба станет бельгиец Зизу Бергс.

На счету Джоковича 100 побед на турнирах под эгидой организации АТР. 24 раза он выиграл на турнирах Большого шлема. В 2008 году серб стал бронзовым призером Олимпиады, а в 2024 году завоевал золото Олимпиады. Ему принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель в качестве первой ракетки мира (428).

В Шанхае призовой фонд составил почти $9,2 млн. Турнир проходит на покрытии «хард» и завершится 12 октября. Его действующим победителем является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл Джоковича. Итальянец Синнер уже выбыл из турнира в Шанхае, снявшись по ходу встречи с Таллоном Грикспором из-за медицинских причин — у него начались судороги в ноге.

