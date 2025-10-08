Александрова обыграла американку во втором круге турнира в Ухане

11-я ракетка мира Александрова в матче второго круга встречалась с представительницей США Энн Ли, которая занимает 46-е место в мировом рейтинге. Александрова одержала победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты.
В следующем раунде Александрова сыграет против победительницы матча между американками Джессика Пегула — Хэйли Баптист.
В live-рейтинге Екатерина Александрова уже поднялась на рекордную для себя 10-ю строчку.
Также сегодня, 8 октября, свой матч второго круга проведет 20-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова. Она встретится с представительницей США Софьей Кенин.
Заключительный в сезоне турнир категории WTA 1000 завершится в Ухане 12 октября. Его общий призовой фонд составляет $3,6 млн. В прошлогоднем финале первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь и завоевала третий подряд титул (2018, 2019, 2024).