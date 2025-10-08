Ричмонд
Самсонова победила американку и вышла в ⅛ финала турнира в Ухане

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в китайском Ухане.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

20-я ракетка мира Самсонова встречалась с представительницей США Софьей Кенин. Матч завершился победой россиянки в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 56 минут.

В следующем раунде Самсонова сыграет против победительницы матча между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и Ребеккой Шрамковой из Словакии.

Ранее в ⅛ финала турнира в Ухане вышла еще одна россиянка Екатерина Александрова. За выход в четвертьфинал соревнований она поборется с 6-й ракеткой мира Джессикой Пегулой из США. Счет личных встреч между теннисистками 3−2 в пользу Александровой. В этом сезоне россиянка обграла американку дважды.

Заключительный в сезоне турнир категории WTA 1000 завершится в Ухане 12 октября. Его общий призовой фонд составляет $3,6 млн. В прошлогоднем финале первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь и завоевала третий подряд титул (2018, 2019, 2024).

