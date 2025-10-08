Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут. Даниил сократил отставание в личных встречах — 1:2. В конце сентября Медведев снялся с матча против Тьена на турнире в Пекине из-за судорог, а в начале года проиграл ему на Australian Open.
Несмотря на победу, Даниил Медведев был недоволен работой главного судьи, раскритиковав его за полученное предупреждение за задержку времени.
«Вас не волнует, что всю свою жизнь я на своей подаче ждал Надаля по 55 секунд, пока он будет готов. Сегодня вы выдаете мне предупреждение при первой возможности. Я играл с ним пять раз, и вы ни разу не давали ему предупреждение за это… Это так глупо. Кажется, вы совсем рехнулись», — сказал Медведев во время перерыва между сетами.
Медведев в третий раз в сезоне вышел в четвертьфинал «Мастерса» — в Мадриде он выбыл на этой стадии, а в Индиан-Уэллсе сошел с дистанции уже в полуфинале.
В четвертьфинале шанхайского турнира Медведев сыграет против австралийца Алекса Де Минаура. Встреча запланирована на 10 октября. Теннисисты сыграют друг с другом в 12-й раз. На данный момент преимущество в личных встречах за россиянином — 7:4. Однако в последней встрече, состоявшейся в апреле на «Мастерсе» в Монте-Карло, победу праздновал более молодой австралиец.