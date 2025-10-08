Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

Бывшая первая ракетка мира из России в трех сетах обыграл американца Лернера Тьена в четвертом круге турнира в Шанхае — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут. Даниил сократил отставание в личных встречах — 1:2. В конце сентября Медведев снялся с матча против Тьена на турнире в Пекине из-за судорог, а в начале года проиграл ему на Australian Open.

Несмотря на победу, Даниил Медведев был недоволен работой главного судьи, раскритиковав его за полученное предупреждение за задержку времени.

«Вас не волнует, что всю свою жизнь я на своей подаче ждал Надаля по 55 секунд, пока он будет готов. Сегодня вы выдаете мне предупреждение при первой возможности. Я играл с ним пять раз, и вы ни разу не давали ему предупреждение за это… Это так глупо. Кажется, вы совсем рехнулись», — сказал Медведев во время перерыва между сетами.

Медведев в ﻿третий раз в сезоне вышел в четвертьфинал «Мастерса» — в Мадриде он выбыл на этой стадии, а в Индиан-Уэллсе сошел с дистанции уже в полуфинале.

В четвертьфинале шанхайского турнира Медведев сыграет против австралийца Алекса Де Минаура. Встреча запланирована на 10 октября. Теннисисты сыграют друг с другом в 12-й раз. На данный момент преимущество в личных встречах за россиянином — 7:4. Однако в последней встрече, состоявшейся в апреле на «Мастерсе» в Монте-Карло, победу праздновал более молодой австралиец.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше