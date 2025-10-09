Соболенко не пустила россиянку в ¼ финала турнира в Ухане

Первая ракетка мира Соболенко одержала победу над 20-м номером мирового рейтинга Самсоновой в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.
За выход в полуфинал турнира Соболенко поборется с победительницей матча между Линдой Носковой их Чехии и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
В этом сезоне Арина Соболенко имеет баланс побед и поражений — 57:10, включая 33:5 на турнирах с хардовым покрытием. Она одержала победу на турнире в Брисбене, Майами и во второй раз стала победительницей Открытого чемпионата США.
Представительница Беларуси Соболенко вышла в 30-й четвертьфинал на турнирах категории WTA 1000 в карьере. Она также одержала 19-ю подряд победу в Ухане.
Напомним, Соболенко является действующей победительницей соревнований. В прошлогоднем финале она была сильнее Чжэн Циньвэнь и Китая и завоевала третий титул подряд.
Турнир в Ухане завершится 12 октября. Его общий призовой фонд составляет $3,6 млн.