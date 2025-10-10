Ричмонд
Соболенко обыграла Рыбакину и вышла в полуфинал турнира в Ухане

Представительница Беларуси Арина Соболенко одержала победу в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в китайском Ухане.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Первая ракетка мира Соболенко встречалась с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая занимает 9-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась победой теннисистки из Беларуси в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

В полуфинале 27-летняя Соболенко встретится с 6-й ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Счет личных встреч между спортсменками 8−2 в пользу лидера мирового рейтинга.

В этом сезоне Арина Соболенко имеет баланс побед и поражений — 59:10. Она одержала победу на турнире в Брисбене, Майами и во второй раз стала победительницей Открытого чемпионата США.

Арина Соболенко одержала 20-ю подряд победу в Ухане. Она является действующей победительницей соревнований. В прошлогоднем финале представительница беларуси была сильнее Чжэн Циньвэнь и Китая и завоевала третий титул подряд.

— Ты ни разу не проигрывала здесь. Трижды выигрывала турнир. Как ты объяснишь этот невероятный результат?

— Думаю, у меня действительно особая связь с китайскими болельщиками. Каждый раз, когда играю здесь, чувствую себя как дома. Честно, это просто безумие, — сказала Соболенко в интервью на корте.

Заключительный турнир категории WTA 1000 в сезоне завершится 12 октября. Его общий призовой фонд составляет $3,6 млн.

