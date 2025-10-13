Диана Шнайдер стартовала с победы на крупном турнире WTA в Нинбо

Матч Диана Шнайдер — Ван Сиюй продолжался один час и 54 минуты и завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу 21-летней россиянки. Следующей соперницей россиянки будет теннисистка из Чехии — победительница встречи Каролины Муховой и Маркеты Вондроушовой.
Со второго круга выступление на турнире начнут россиянки Мирра Андреева и Екатерина Александрова. Позднее в первом круге сыграют также Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.
Призовой фонд турнира в Нинбо составляет более миллиона долларов. В прошлом году турнир выиграла бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина, которая с 2025 года выступает под флагом Австралии.
Диана Шнайдер занимает 19-е место в рейтинге WTA. В 2024 году, выступая в парном разряде вместе с Миррой Андреевой, теннисистка завоевала серебро на Олимпиаде в Париже — единственную медаль, выигранную российскими спортсменами.