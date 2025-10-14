Кудерметова обыграла лаки-лузера в первом круге турнира в Нинбо

31-я ракетка мира Кудерметова в первом круге турнира изначально должна была сыграть с представительницей Китая Чжан Шуай. Но китаянка снялась с турнира из-за болезни. Ее заменила лаки-лузер Антония Ружич из Хорватии. Матч с 70-й ракеткой мира Ружич завершился победой Кудерметовой в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.
В следующем круге Кудерметова встретится с 8-м номером мирового рейтинга Джасмин Паолини из Италии. Счет личных встреч между спортсменками 3−2 в пользу россиянки. В этом сезоне Паолини одержала победу над Кудерметовой в полуфинале турнира категории WTA 1000 в Цинциннати.
Также сегодня, 14 октября, свой матч первого круга в Нинбо проведет еще одна россиянка — Людмила Самсонова. 18-я ракетка мира Самсонова сыграет против китаянки Ханьюй Го, которая располагается на 140-й строчке в мировом рейтинге.
Турнира категории WTA 500 завершится в Нинбо 19 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $1,06 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Австралии Дарья Касаткина. В прошлогоднем финале она одержала победу над россиянкой Миррой Андреевой. Касаткина досрочно завершила сезон и не приехала защищать титул в Нинбо.