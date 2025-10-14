Кудерметова обыграла лаки-лузера в первом круге турнира в Нинбо

31-я ракетка мира Кудерметова в первом круге турнира изначально должна была сыграть с представительницей Китая Чжан Шуай. Но китаянка снялась с турнира из-за болезни. Ее заменила лаки-лузер Антония Ружич из Хорватии. Матч с 70-й ракеткой мира Ружич завершился победой Кудерметовой в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.