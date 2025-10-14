В теннисе установлен новый рекорд по возрасту участников матча

Австралиец Генри Янг и американец Артур Линд установили рекорд по возрасту участников официального теннисного матча. Об этом сообщается на странице Международной федерации тенниса (ITF) в социальных сетях.
102-летний Янг и 97-летний Линд сыграли в четвертьфинале турнира ITF World Championship в возрастной категории «90+» в хорватском Боле. В матче победил более молодой Линд — 6:1, 6:2.
В 2023 году Янг стал первым 100-летним игроком, принявшим участие в мировом туре ITF, выступив в одиночном турнире на Мальорке.