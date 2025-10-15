Ричмонд
Андреева в Нинбо, Кубок России, Никитин против «Локо»: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды, 15 октября, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Fred Lee/Getty Images

Теннис. Женщины. Нинбо. 1-й круг. Мирра Андреева (Россия, 6) — Чжу Линь (Китай, 219)

14:00 Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Первая ракетка России Мирра Андреева стартует на турнире категории WTA 500 в Нинбо. В матче второго круга прошлогодняя финалистка Андреева встретится с Чжу Линь из Китая, которая занимает 219-ю строчку в мировом рейтинге.

В матче первого круга Чжу Линь обыграла чемпионку US Open-2021 Эмму Радукану из Великобритании и теперь настроена пройти россиянку. Ранее Мирра Андреева и Чжу Линь встречались однажды. В конце сентября на турнире в Пекине Андреева одержала победу над китаянкой со счетом 6:2, 6:2.

Предыдущий турнир в Ухане сложился для Андреевой не самым удачным образом. 18-летняя спортсменка уступила более опытной Лауре Зигемунд из Германии во втором круге. По ходу матча у россиянки случилась истерика и она не смогла справиться с нервами. Сможет ли Андреева не поддаваться эмоциям и пройти в следующий раунд? Ответ узнаем уже сегодня.

Также сегодня, 15 октября, свой матч второго круга проведет 19-я ракетка мира Диана Шнайдер. Она сыграет с Каролиной Муховой из Чехии. Встреча запланирована на 11:00* (время начала может измениться).

Футбол. Кубок России. 1/16 финала «Енисей» — «Уфа»

14:30 Где смотреть: «Матч ТВ».

В рамках 1/16 финала Кубка России «Енисей» на своем поле сыграет с «Уфой».

«Уфа» потерпела поражение в прошлом матче Кубка России, но смогла пройти в следующий раунд из-за ошибки любительского клуба «Фанком». В составе команды оказался дисквалифицированный игрок, который не имел права участвовать в матче.

В турнирной таблице Первой лиги «Уфа» располагается на 14-й строчке с 13 баллами в активе.

«Енисей» в прошлом раунде Кубка России прошел медиакоманду «Амкал» (2:1). В Первой лиге красноярский клуб располагается на 13-м месте с 14 очками. Кто окажется сильнее в матче на вылет? Узнает совсем скоро.

Футбол. Молодежный чемпионат мира. ½ финала. Марокко — Франция и Аргентина — Колумбия

22:55 и 01:55 Где смотреть: «Матч ТВ», Okko Спорт.

В первом полуфинале молодежного чемпионата мира по футболу (U20) встретятся сборная Марокко и национальная команда Франции. После этого матча на поле выйдут сборные Аргентины и Колумбии.

Сборная Марокко последний раз проходила в финальную стадию молодежного ЧМ в 2005 году. В этом розыгрыше в ⅛ финала национальная команда Марокко обыграла Южную Корею (2:1), в, а четвертьфинале выбила США (3:1).

Сборная Франции выиграла молодежный чемпионат мира в 2013 году. На этот раз в ⅛ финала французы обыграли японцев (1:0), а в ¼ финала были сильнее сборной Норвегии (2:1). Франция является фаворитом матча и может стать первым финалистом молодежного ЧМ-2025.

После Марокко и Франции второй финалист определится в матче Аргентины и Колумбии. Аргентинцы с шестью победами являются рекордсменами молодежного ЧМ (U20). Последний раз трофей удалось завоевать в 2007 году. В этом розыгрыше Аргентина не потерпела ни одного поражения, а в четвертьфинале победила Мексику со счетом 2:0.

Колумбия на последних двух молодежных чемпионатах мира вылетала на стадии ¼ финала. В этом году сборная Колумбии в ⅛ финала обыграла Южную Африку (3:2), а в четвертьфинале выбила Испанию (3:2). Кто станет вторым финалистом турнира?

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Локомотив» — ЦСКА

19:00 Где смотреть: «Кинопоиск».

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на своей площадке в Ярославле примет ЦСКА.

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» идет в лидерах Восточной Конференции. Ранее команда под руководством Боба Хартли уже успела обыграть ЦСКА на выезде со счетом 5:1.

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин возвращается в Ярославль. Именно он и его тренерский штаб привели железнодорожников к первой победе в Кубке Гагарина. Но сразу после этого Никитин ушел в ЦСКА. Армейцы в текущем сезоне занимают 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Никитин попробует взять реванш за предыдущее поражение.


