Андреева в Нинбо, Кубок России, Никитин против «Локо»: что смотреть сегодня

Предыдущий турнир в Ухане сложился для Андреевой не самым удачным образом. 18-летняя спортсменка уступила более опытной Лауре Зигемунд из Германии во втором круге. По ходу матча у россиянки случилась истерика и она не смогла справиться с нервами. Сможет ли Андреева не поддаваться эмоциям и пройти в следующий раунд? Ответ узнаем уже сегодня.