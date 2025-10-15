Соболенко заявила, что Джокович помог ей выиграть US Open

«На Уимблдоне я поговорила с Новаком. Мне просто хотелось узнать, как он готовится к таким важным матчам — на чем он сосредоточен и каков его настрой перед матчем.



Мы общались, наверное, час, но с Новаком всегда можно поговорить еще больше. Потом, уже во время финала на US Open, я вспомнила, что он мне сказал, и, думаю, это помогло мне завоевать титул», — приводит слова Соболенко французское радио RFI.