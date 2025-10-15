Соболенко заявила, что Джокович помог ей выиграть US Open

Соболенко заявила, что слова Джоковича помогли ей одержать победу на US Open-2025.
«На Уимблдоне я поговорила с Новаком. Мне просто хотелось узнать, как он готовится к таким важным матчам — на чем он сосредоточен и каков его настрой перед матчем.
Мы общались, наверное, час, но с Новаком всегда можно поговорить еще больше. Потом, уже во время финала на US Open, я вспомнила, что он мне сказал, и, думаю, это помогло мне завоевать титул», — приводит слова Соболенко французское радио RFI.
Напомним, в этом сезоне Арина Соболенко уступила американке Мэдисон Киз в финале Открытого чемпионата Австралии и проиграла Коко Гауфф из США в рашвющем матче на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос».
На последнем в сезоне турнире «Большого шлема» Соболенко во второй раз подряд завоевала титул, обыграв в финале представительницу США Аманду Анисимову.
В этом году Арина Соболенко выиграла 59 матчей и потерпела поражение в 11 встречах. Теннисистка из Беларуси, кроме титула на US Open, одержала победу на турнире в Брисбене, Майами и Мадриде.