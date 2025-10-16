«Факел» против «Урала», Хачанов и Медведев: что смотреть сегодня

«Урал» в турнирной таблице Первой лиги располагается на 4-м месте, отставая от воронежского клуба на шесть баллов. На матч Кубка России клубу из Екатеринбурга нужно выставлять состав близкий к оптимальному, чтобы увезти из Воронежа победу. Это будет сложно сделать из-за травм у ряда ведущих игроков. В последнем матче «Урал» потерпел крупное поражение от «КАМАЗа» со счетом 1:5. Получится ли у «Урала» выбить «Факел» из Кубка России? Ответ узнаем совсем скоро.