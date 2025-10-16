«Факел» против «Урала», Хачанов и Медведев: что смотреть сегодня

Теннис. Мужчины. Алма-Ата. 2-й круг. Карен Хачанов (Россия, 10) — Ян Леннард-Штруфф (Германия, 98)
17:00* (время начала может измениться) Где смотреть: «Кинопоиск».
В матче второго круга турнира категории АТР 250 в Алма-Ате первая ракетка России Карен Хачанов сыграет против представителя Германии Яна Леннарда-Штруффа, который располагается на 98-м месте в мировом рейтинге.
Счет личных встреч между теннисистами 3−1 в пользу россиянина. Последний раз Хачанов обыграл Леннарда-Штруффа в 2022 году на турнире в Гамбурге. Действующий победитель турнира в Казахстане Карен Хачанов приехал защищать титул и не намерен проигрывать на такой ранней стадии.
Также сегодня, 16 октября, свой матч второго круга проведет 14-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Он сыграет против представителя Австралии Адама Уолтона, который занимает 76-ю строчку в рейтинге АТР. В этом сезоне Уолтон уже обыграл Медведева на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати. Сможет ли российский спортсмен взять реванш? Узнаем уже сегодня.
Встреча начнется в 13:00* (время начала может измениться), ее также можно посмотреть на «Кинопоиске».
Теннис. Женщины. Нинбо. 2-й круг. Вероника Кудерметова (Россия, 31) — Джасмин Паолини (Италия, 8)
10:00* (время начала может измениться) Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики в VK.
В матче второго круга турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо 31-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова встретится с Джасмин Паолини из Италии, которая занимает 8-е место в мировом рейтинге.
Счет личных встреч между теннисистками 3−2 в пользу Кудерметовой. В этом сезоне Кудерметова уже проигрывала Паолини в полуфинале турнира категории WTA 1000 в Цинциннати. На этот раз россиянка попробует одержать победу и пройти в следующий раунд.
Также сегодня, 16 октября, в матче 2-го круга турнира в Нинбо сыграет 10-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова и представительница Китая Юянь Юэ, которая располагается на 108-й строчке в мировом рейтинге.
Встреча начнется в 11:30* (время начала может измениться), ее можно посмотреть на зарубежных каналах, доступных в IPTV и пабликах в VK.
Футбол. Кубок России. 1/16 финала «Факел» — «Урал»
17:30 Где смотреть: «Матч ТВ».
В рамках 1/16 финала Кубка России воронежский «Факел» на своем поле сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга.
«Факел» уволил Игоря Шалимова и вернул на пост главного тренера Олега Василенко. После двух побед подряд над «Волгой» и «Шинником» клуб занял первое место в турнирной таблице Первой лиги с 30 очками. Также подопечные Василенко имеют неплохую статистику в домашних встречах. В последних шести матчах «Факел» одержал пять побед и один раз сыграл вничью.
«Урал» в турнирной таблице Первой лиги располагается на 4-м месте, отставая от воронежского клуба на шесть баллов. На матч Кубка России клубу из Екатеринбурга нужно выставлять состав близкий к оптимальному, чтобы увезти из Воронежа победу. Это будет сложно сделать из-за травм у ряда ведущих игроков. В последнем матче «Урал» потерпел крупное поражение от «КАМАЗа» со счетом 1:5. Получится ли у «Урала» выбить «Факел» из Кубка России? Ответ узнаем совсем скоро.